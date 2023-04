Niso pozabili na žrtve (FOTO)

Muzej Narodne osvoboditve Maribor gosti razstavo Pozabljene žrtve prve svetovne vojne ─– vdove, sirote in vojni invalidi, ki jo je odprl Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na ministrstvu za kulturo.

Avtor razstave Gregor Antoličič ter državni sekretar Matevž Čelik Vidmar, ki je razstavo slovesno odprl.

Po besedah direktorice muzeja Simone Tripkovič se je pri izvedbi razstave povezalo več znanstvenih in kulturnih državnih ustanov, in sicer Zgodovinski inštitut Milka Kosa pri ZRC SAZU, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Vojaški muzej Slovenske vojske, Park vojaške zgodovine Pivka in Muzej narodne osvoboditve Maribor. Avtor razstave je dr. Gregor Antoličič, ki s samo razstavo poudarja, da v času po vojnah vse prevečkrat govorimo le o žrtvah med vojaki, ne pa tudi o žrtvah med civilnim prebivalstvom.

Katja Treer in Jure Ivanušič sta poskrbela za kulturni program.

Po neuradnih podatkih je v Jugoslaviji po letu 1918 živelo okoli 90.000 vojnih invalidov, 180.000 vojnih vdov in 200.000 vojnih sirot. Avtor je za pripravo razstave raziskal avstrijske in slovenske arhive ter zbral gradivo, ki omogoča tudi prikaz nekaterih individualnih zgodb. Na tej podlagi razstava po navedbah muzeja omogoča obiskovalcu intimnejše spoznavanje usode najranljivejših družbenih skupin.