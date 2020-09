Nikar ne kupujte teh kirurških mask, vlada jih odsvetuje (FOTO)

'Bakreno masko' prodajajo celo v hrvaških lekarnah. FOTO: Rinigard



V Hrvaških lekarnah maske, ki same odganjajo virus

Na trgu nekaterih držav članic EU, med katerimi se omenja tudi Hrvaška, so se pojavile obrazne maske z bakrovim oksidom, ki naj bi izboljšale zaščito uporabnika in zmanjšale ogroženost zaradi koronavirusa. Tako pravita proizvajalec in prodajalec na nereguliranem trgu, a iz slovenskega urada za kemikalije so sporočili, da te maske predstavljajo tveganje za zdravje. Maske so morda že na slovenskem trgu, pa opozarja vlada.Urad RS za kemikalije opozarja, da trditev proizvajalca, da bakrov oksid ščiti ljudi pred koronavirusom bolj kot obrazna maska sama, ni podprta z nobeno študijo o učinkovitosti. Prav tako ni bila za omenjene maske narejena še nobena ocena tveganja za zdravje ljudi. To pomeni, da potencialni kupec uporablja te maske na lastno odgovornost.Bakrov oksid se kot aktivna snov lahko uporablja za zaščito lesa in v EU so bile študije opravljene le za ta namen.Maske z bakrovim oksidom, ki jih v Sloveniji odsvetujejo, pa so se konec avgusta že začele prodajati v lekarnah na Hrvaškem. S tamkajšnjega ministrstva so opozorili, da gre pri maskah za 'tveganje 3', kar pomeni največjo stopnjo nevarnosti za uporabnika. Še preden so z ministrstva dobili odgovor iz EU, ali so maske varne, so se te že začele prodajati v lekarnah.Na Hrvaškem se prodajajo maske izraelskega proizvajalca, ki se na videz bistveno ne razlikujejo od kirurških mask, a v njih je bakrov oksid z domnevno antivirusnimi in antibakterijskimi lastnostmi. Na Hrvaškem je uvoznik teh mask podjetje Rinigard, ki svoje maske prodaja tudi v lekarnah.