NIJZ opozarja na problematične delce, ki lahko prodrejo vse do pljuč in krvi

Pred zimo in kurilno sezono, ko je zrak pri nas velikokrat onesnažen, so na NIJZ pripravili nekaj priporočil za prebivalce, kako ravnati v primeru večje onesnaženosti. Ob povišanih koncentracijah delcev PM v zraku svetujejo zmanjšanje fizičnih aktivnosti na prostem in prezračevanje notranjih prostorov, ker smo v času respiratornih obolenj.

Zrak je v času kurilne sezone pri nas velikokrat onesnažen, še posebno so problematični delci (PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so npr. strupene kovine, organske spojine. So različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od velikosti delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in kakšne posledice povzročajo.

Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši ko so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi, piše v priporočilih za prebivalce, objavljenih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša dihala in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe, denimo srce, jetra, ledvice, možgane ... ter tudi tam povzročajo vnetja in različne škodljive učinke. Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.

Izberite park ali gozd

Ob povišanih koncentracijah delcev v zraku na NIJZ priporočajo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlasti na prostem. Še posebno osebam, ki imajo že od prej težave z dihali, srcem in ožiljem ter drugim iz ogroženih skupin svetujejo, naj se na prostem gibajo takrat, ko je onesnaženost čez dan najnižja, in se pri tem izogibajo bližini prometnic, izberejo naj park ali gozd. V času močno povišanih koncentracij svetujejo, da ostanejo doma.

NA NIJZ so običajno svetovali, da naj ljudje prezračujejo takrat, ko je onesnaženost zraka zunaj najmanjša. Ker pa smo v obdobju širjenja povzročiteljev respiratornih obolenj, vključno s povzročitelji covida-19 in gripe, na NIJZ poudarjajo, da je treba prostore, kjer se zadržuje veliko ljudi, učinkovito in stalno zračiti, saj zračenje bistveno prispeva k zmanjšanju širjenja okužb.

V zaprtih prostorih (doma, na delu, v šoli, vrtcih, trgovinah, restavracijah) namreč preživimo okoli 90 odstotkov dneva, zato je kakovost notranjega zraka izrednega pomena za naše zdravje, so še dodali na NIJZ.