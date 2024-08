Ni še konec, pred nami je nov vročinski val: Arso napoveduje, da bo šlo krepko čez 30

To poletje nam je prineslo izredno visoke temperature in več vročinskih valov. Vse kaže, da z vročinskimi valovi za letos še nismo zaključili. Arso namreč pravi, da bo v prihodnjih dneh spet udarila huda vročina.

Kot razkriva njihova napoved, se bo vročina predvidoma stopnjevala med 9. in 15. avgustom. V zadnjem delu tega obdobja bodo najvišje dnevne temperature znašale okrog 35 stopinj Celzija. Tudi najvišje jutranje temperature bodo precej visoke - okrog 20 stopinj Celzija.

Je pa že na vidiku ohladitev. Arso pravi, da v drugi polovici prihodnjega tedna utegne priti k nam atlantska vremenska motnja, ki bi prinesla padavine in osvežitev. Je pa ta napoved še negotova. V drugi polovici avgusta bodo tudi dnevi še krajši, kar bo tudi imelo vpliv na dnevne temperature.

Do novega vročinskega vala bomo nekoliko tudi trepetali pred nevihtami. Arsova napoved pravi, da bo danes ponoči in zjutraj večinoma jasno, več oblačnosti lahko pričakujemo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 18 stopinj Celzija, na Primorskem okrog 20. Za jutri napoveduje večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Na severozahodu Slovenije lahko dopoldne in sredi dneva nastanejo posamezne plohe in nevihte. Proti večeru pa jih lahko pričakujemo v večjem delu Slovenije. Ponekod se lahko nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo jutri znosnejše kot dneve za tem - od 26 do 32 stopinj Celzija se pričakuje.

Tudi štirinožni prijatelji si bodo želeli osvežitve. FOTO: Chalabala Getty Images/istockphoto

V četrtek bo sprva pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Nastane lahko kakšna ploha in nevihta. Petek in sobota pa nam bosta prinesla sončno in vroče vreme.