Nevsakdanji prizor v stavbi Fursa (FOTO)

Nekoč smo poročali o gnečah in večurnem čakanju na okencih upravnih enot, zdravstvenih domov ..., a kaže, da so takšni prizori le še spomin. S Finančnega urada v Ljubljani so namreč danes objavili fotografijo praznih prostorov.

»Vložišče na Finančnem uradu Ljubljana danes ob 9. uri skoraj prazno. Kaže, da zavezanci poslujete z nami večinoma preko eDavkov, kar nas izredno veseli,« so sporočili in objavili fotografijo.

Dodali so, da je preko njihove mobilne aplikacije oziroma elektronskega poslovanja možno urediti skoraj vse, saj se trudijo za čim boljšo uporabniško izkušnjo.

Preko mobilne aplikacije lahko državljani elektronsko oddajajo dokumente, pregledujejo davne obveznosti in vračila in delo urejajo tudi v imenu drugega zavezanca, naštevajo na Fursu.