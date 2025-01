Neverjetno! Gradbeni inšpektor, a gradil je na črno?!

Ime gradbenega inšpektorja Tončka Žiganteja je na Dolenjskem dobro znano, sploh med graditelji, katerih gradnja se morda ni povsem skladala z ustreznimi dovoljenji. V desetletjih dela je izdal ničkoliko odločb in graditeljem povzročal sive lase, zdaj pa se je v postopku lastne inšpekcije znašel tudi sam, saj zidanica in lopa, ki ju je postavil pred nekaj leti v Velikih Brusnicah, nista v skladu z gradbenim dovoljenjem. Stavba, ki je pod drobnogledom gradbenega inšpektorja, je v Velikih Brusnicah. Po pritožbi na ministrstvo za naravne vire in prostor je uspel, da je drugostopenjski upravni or...