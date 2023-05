Nevarnost na dveh kolesih: umrla dva voznika električnih skirojev

Električni skiroji so se v zadnjem času namnožili, še več jih bo na kolesarskih stezah in peščevih površinah v toplejših dneh. Narašča število nesreč in tudi negodovanje vseh drugih uporabnikov asfaltiranih površin. Tihi in včasih zelo hitri marsikoga presenetijo, večinoma lastnike, ti se poškodujejo.

»Nevešči smo še uporabe teh vozil, e-skiro enačimo s skirojem, ki smo ga uporabljali v otroštvu. Drugače se ustavljaš, če se poganjaš z nogo, kot če se pelješ 25 kilometrov na uro,« pravi Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa. Kot dodaja, so e-skiroji res varnostna grožnja, ampak to ne pomeni, da jih je treba prepovedati in nehati uporabljati. Boljša pot bi bila, da se jih naučimo uporabljati in nadzorujemo vse dejavnike tveganja ter jih poskušamo zmanjšati. Felserjeva opozarja na pomembnost čelade pri vožnji skiroja in predpise, ki predvidevajo zvočna opozorila, vsaj ko se voznik skiroja približuje kolesarju ali pešcu izza hrbta.

63 odstotkov vprašanih meni, da je vožnja z e-skirojem v mestu nevarna ali zelo nevarna.

V anketi Mediane za Delo je mnenje vprašanih o tem, ali e-skiroji pripomorejo ali ne k manjši prometni gneči v središčih mest, deljeno. Dve tretjini tistih, ki uporabljajo skiroje, menita, da zmanjšujejo gnečo v mestu, večina mlajših (med 25 in 44 let) meni enako. Večina vprašanih (63 odstotkov) ocenjuje, da je vožnja z električnim skirojem v mestih zelo nevarna ali nevarna, približno desetina pa, da je vožnja zelo varna ali varna. Tega se zavedajo celo uporabniki električnih skirojev, saj jih 40 odstotkov meni, da je vožnja nevarna, 28 % jih meni, da je varna, 32 % pa, da ni niti varna niti nevarna.

Dve smrtni žrtvi

Skiroji so nevarni zlasti za njihove voznike. »E-skiroji so vse bolj razširjeni, podatki pa kažejo, da ne sodijo med najvarnejša prevozna sredstva. Prometnih nesreč z njihovo udeležbo je vse več, najpogosteje pa so povzročitelji uporabniki e-skirojev sami,« je poudarila Simona Felser. Lani so bili vozniki e-skirojev odgovorni za 66 odstotkov nesreč. Od septembra 2019, ko je policija začela zbirati statistične podatke o udeležbi voznikov e-skirojev v nesrečah, do začetka aprila letos se je na slovenskih cestah zgodilo že več kot 430 teh nesreč. Več kot polovica lani, ko sta dva udeleženca tudi umrla. Bila sta v starostni skupini nad 50 let in nad 80 let, eden je bil pod vplivom alkohola, nobeden pa ni uporabljal zaščitne čelade, v nesreči sta bila udeležena sama.

Lani so bili vozniki e-skirojev odgovorni za 66 odstotkov nesreč. FOTO: Anghi/Getty Images

Vsaka tretja nesreča se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti, pogosta vzroka sta še nepravilna stran ali smer vožnje ter neupoštevanje pravila o prednosti. To je tudi statistika najpogostejših prekrškov, ki jih vodi policija. Na njenem seznamu so še uporaba mobilnega telefona ali slušalk med vožnjo, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilnosti na vozilu in neuporaba čelade.

Za večjo varnost

Glede ukrepov večina vprašanih (70 odstotkov) meni, da bi bilo treba zaostriti pogoje in izvajati nadzor nad uporabo e-skirojev v središčih mest. Slabih 17 odstotkov vprašanih je za prepoved uporabe električnih skirojev v središčih mest, dobra desetina (11 odstotkov) pa bi pustila uporabo, kot je zdaj. Tudi med uporabniki električnih skirojev je večina (64 odstotkov) za zaostritev pogojev uporabe električnih skirojev v središčih mest. Tretjina bi pustila stanje takšno, kot je v tem trenutku. Med zaostrenimi pogoji so omejitev uporabe skirojev osebam pod in nad določeno starostjo (uporabljali bi jih starejši od 16 let, zdaj jih legalno že 12-letniki, ki imajo kolesarski izpit), obvezna uporaba čelade in poostren nadzor nad uporabo skirojev v središčih mest.

Za večjo varnost uporabnikov e-skirojev je ključna tudi urejena infrastruktura. Širše kolesarske steze bi koristile obema oblikama zelene mobilnosti, ki jo želi Evropa. Dodatno varnost bi zagotovile omejitve hitrosti in nadzor. Na e-skiro ne sodi več kot ena oseba, ki ne sme biti alkoholizirana ali pod vplivom drugih substanc in med vožnjo ne sme uporabljati telefona. Stroka predlaga tudi obvezna večja kolesa skirojev, sprednje in zadnje zavore, smernike, luči in zvonec.