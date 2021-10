Neurje pustošilo po državi: odkrivalo strehe in zalivalo kleti

Napovedi vremenoslovcev se žal uresničujejo. Iz Sežane in Postojne poročajo o poplavah, o močnem vetru pa iz Kopra in Izole. V Popetrah je voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Prav tako je voda po obilnem deževju grozila, da bo porušila podporni zid v Butarih. Še pred prihodom interventnih služb se je stanje umirilo in vode ni bilo potrebno preusmeriti. Na Plavjah je voda sprala gramoz z delovišča na tamkajšnji cesti. Na Vanganelski cesti so gasilci črpali vodo.V Gorišnici pa je močan veter odkril streho objekta. Posredovali so PGD Gorišnica z enajstimi gasilci, kateri so prekrili okrog sedemdeset kvadratnih metrov ostrešja na stanovanjskem objektu.Ob 15.43 je na Vegovi v Šmarju pri Jelšah strela udarila v gospodarsko poslopje. Posredovali so gasilci PGD Šmarje pri Jelšah, ki so pregledali objekt ter ugotovili, da je prišlo do manjše poškodbe strehe in do izpada elektrike.A, pozor, nevarnosti še ni konec. Ponoči se bo veter okrepil, doseže pa lahko od 100 do 120 km/h. V takšnih razmerah veter lomi veje in lahko podira posamezna drevesa, odkriva strehe. Možne so prekinitve v oskrbi z električno energijo.