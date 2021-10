Prihaja zima? Nekatere dele Slovenije že pobelil sneg (FOTO)

Arso izdal opozorilo Od danes okoli polnoči do petka zjutraj bodo na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 km/h. Ponoči in jutri dopoldne bo tudi v krajih nad okoli 700 m nadmorske višine v vzhodni Sloveniji severovzhodni veter pihal s hitrostjo okoli 70 km/h.

Nekatere višje lege Slovenije je že obiskala zima. Sneg je že zajel Kredarico in Vršič. Nekaj snežink je padlo tudi na Voglu. Po večjem delu države dežuje, temperature pa so razmeroma nizke. Arso je izdal tudi opozorilo, prihajajo namreč obline padavine in močan veter.Popoldne in ponoči bo deževalo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, burja na Primorskem se bo krepila. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 °C.V četrtek bo oblačno in deževno, najmanj dežja bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 °C.