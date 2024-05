V Harkovu poslabšanje razmer: »Sovražnik napada z vsem, kar ima«

Razmere v vzhodni ukrajinski regiji Harkov, ki je v zadnjih dneh tarča ruske kopenske ofenzive, so se po oceni vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega »močno poslabšale. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je njihova vojska na območju dosegla velik prodor in zavzela še štiri vasi.

Ruske sile naj bi v soboto v regiji Harkov po navedbah ruskega obrambnega ministrstva zavzele vasi Borisivka, Ogirceve, Pletenivka, Pilna in Strileča, danes pa še Gatiče, Krasnoje, Morohovec and Oleinikovo.

Po navedbah ministrstva so ruske sile »napredovale globoko v sovražnikovo obrambo«, ukrajinska vojska pa vztraja, da uspeva preprečevati rusko napredovanje. »Poskusi ruskega okupatorja, da bi prebili našo obrambo, so bili ustavljeni,« je danes zatrdil vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Sirski.

Priznal pa je, da se je položaj v regiji Harkov »močno poslabšal« in je »zapleten«. Kot je dejal, ukrajinske sile »delajo vse, kar je v njihovi moči, da zadržijo svoje obrambne linije in položaje ter povzročijo škodo sovražniku«.

Na tisoče ljudi v regiji Harkov zapušča domove. Na eni od evakuacijskih točk v bližini fronte v regiji Harkov so novinarji AFP danes srečali skupine, ki bežijo z domov v okolici mesta Vovčansk. Med njimi so večinoma starejši ljudje. »Nismo želeli oditi. Dom je dom,« je povedala 72-letna Ljuda Zelenska, ki je k sebi stiskala prestrašeno mačko. 70-letna Ljuba Konovalova je dejala, da je doživela resnično grozljivo noč pred evakuacijo.

Na točki so jim prostovoljci ponudili prostor za počitek in registracijo ter hrano, nato pa so jih napotili naprej proti mestu Harkov. »Skupno je bilo evakuiranih 4073 ljudi,« je danes sporočil guverner regije Oleg Sinegubov.

Predstavnik policije v Vovčansku, ki pomaga pri koordinaciji evakuacij, je povedal, da je bilo v sobotnem streljanju v tem mestu ubitih več ljudi, še eno smrtno žrtev so našli ponoči pod ruševinami. »Mesto je nenehno pod ognjem,« je dejal. »Vse v mestu se uničuje. Stalno slišiš eksplozije, streljanje. Sovražnik napada z vsem, kar ima,« je dodal.

Ruske oblasti medtem poročajo o novih ukrajinskih napadih v regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino in leži nasproti regije Harkov. Po navedbah ruskega ministrstva za izredne razmere je bilo v zrušenju stavbe zaradi ukrajinskega raketnega napada poškodovanih 17 ljudi. Nekateri mediji poročajo tudi o smrtnih žrtvah.

Britanski zunanji minister David Cameron meni, da ruska ofenziva na Harkov predstavlja »izjemno nevaren trenutek« za Ukrajino. »Moramo storiti vse, kar je v naši moči, da pomagamo Ukrajincem,« je povedal v pogovoru za televizijo Sky News.