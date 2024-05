Izberemo pravi material in velikost čopičev

Ko se lotevamo pleskanja doma, je prva skrb običajno prava barva, saj je treba izbrati tako ustrezno sestavo barve kot tudi odtenek, a da bi bil končni rezultat takšen, kot si želimo, je pomembno izbrati tudi ustrezne pripomočke za delo, torej čopiče in valjčke. Pri tem je treba upoštevati več dejavnikov, med njimi velikost površine, podlago ter sestavo barve. Pri izbiri velikosti velja, da za večje površine uporabimo večji valjček, torej daljšega in tistega z večjim premerom, za manjše pa manjšega.

Z leve: pena, mikrofibra, poliester FOTO: GETTY IMAGES

Enako velja za čopiče, a njihova uporaba ni priporočljiva za barvanje večjih stenskih površin, saj bomo porabili ogromno časa pa tudi končni rezultat ne bo najboljši, saj bodo na steni vidne sledi ščetin oziroma potegov s čopičem. Ti so primerni denimo za barvanje ali lakiranje desk, tanjših letvic in cevi, saj se bodo ščetine okrog njih lepo ovile. V specializiranih trgovinah je na voljo ogromno različnih čopičev po različnih cenah, kot pri vsem drugem se je tudi pri ceni priporočljivo držati zlate sredine. Med najcenejšim in najdražjim čopičem sicer glede kakovosti ščetin pogosto ni bistvene razlike, bodo pa te s cenejšega pogosteje in hitreje odpadle, kar lahko uniči končni rezultat.

Za stenske barve so običajno primerna izbira valjčki iz umetnih ali naravnih materialov, poliestra, poliamida ali mikrovlaken ter volne.

Čopiči so primerni tudi za barvanje kotov, v katere valjčki ne sežejo, razen če si priskrbimo namenske. Tisti, ki bodo delo odlično opravili tudi po kotih in v vogalih, so precej manjši od običajnih in bolj kot na valj po obliki spominjajo na kolo. Ko jih pomočimo v barvo, je njihova vlakna zadržijo veliko več kot ščetine čopiča in z le enim do dvema potegoma bomo pobarvali kot od stropa do tal. Pri izbiri valjčkov je treba upoštevati še material in dolžino vlaken.

Za povsem gladek končni rezultat ne izberemo valjčka z vlakni, zlasti ne daljšimi. FOTO: GETTY IMAGES

S peno bo gladko

Valjčki s poliestrskimi vlakni so primerni za skoraj vse površine in barve, bolje se jih je izogniti le pri nanašanju barve z visokim sijajem. Valjčki iz ovčje volne imajo to prednost, da so narejeni iz naravnih materialov, a je njihova uporaba bolj zahtevna, zato za začetnike in ljubiteljske pleskarje niso najbolj primerni, se pa najbolje obnesejo pri nanašanju barv na osnovi topil. Na voljo so tudi valjčki iz velurja, ki močno spominjajo na tiste iz ovčje volne, ker imajo krajša vlakna od valjčkov iz poliestra ali mikrovlaken, pa so primerni tudi za nanos lateks barv in tistih z visoko viskoznostjo, saj nižje ščetine poskrbijo za gladek nanos, brez vidnih sledi, ki so značilne za valjčke z daljšimi vlakni.

Za povsem gladek rezultat izberemo valjček iz pene, ki je povsem gladek, primeren pa je celo za barvanje keramike, kovine in lesenih površin. Da bi si olajšali delo, je priporočljivo izbrati takšnega z zaobljenimi robovi, z njihovo uporabo na površini namreč ne bo vidnih črt, ki ostanejo pri potegu z običajnim valjčkom.