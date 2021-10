Meteorologi izdali opozorilo: preverite, kje bo najhujše

Danes dopoldne bo dež zajel vso Slovenijo, zapihal bo severovzhodnik, deževalo bo tudi jutri. Meteorologi še napovedujejo, da bo četrtek hladen in deževen. Zaradi dežja, vetra in možnosti neviht so na spletni strani izdali rumeno opozorilo za današnji dan, za četrtek pa celo oranžno opozorilo zaradi vetra na jugozahodnem območju.

Kaj pomeni oranžno opozorilo za veter?

Maksimalna hitrost vetra lahko doseže od 100 do 120 km/h. V takšnih razmerah veter lomi veje in lahko podira posamezna drevesa, odkriva strehe. Možne so prekinitve v oskrbi z električno energijo. Oviran je cestni, lahko tudi pomorski promet. Gibanje na prostem je zelo oteženo in nevarno. Morje je zmerno vzvalovano do vzvalovano. V takšnih razmerah svetujejo, da ostanite na varnem, v zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem se izogibajte nevarnih mest. Ne vključujte se v promet, če ni nujno. Plovila naj bodo privezana na varnih privezih. Ostanite na kopnem. Spremljajte meteorološka obvestila in opozorila ter informacije. Upoštevajte navodila organov civilne zaščite in uprave za pomorstvo.



Previden je treba biti tudi ob rumenem opozorilu, saj lahko maksimalna hitrost vetra doseže od 85 do 100 km/h. Pri tej hitrosti veter že maje drevesa in lahko lomi veje. Veter ovira cestni promet določenih kategorij in otežuje gibanje. Svetujejo, da naj bodo vrata in okna zaprta. Na prostem se ne zadržujte na potencialno nevarnih mestih. Priporočajo dodatno previdnost v prometu in na morju.



Rumeno opozorilo za dež in nevihte meteorologi izdajo, ko ocenijo, da pojavi niso neobičajni, a je vseeno treba biti pozoren pri načrtovanju dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer.

Prihaja ohladitev

Današnje najvišje dnevne temperature bodo od11 do 17, na Primorskem do 20 °C, v četrtek pa bodo najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 18 °C.



V petek bo dež oslabel in ponehal, v soboto bo deloma jasno, proti večeru pa bo znova začelo od jugovzhoda rahlo deževati.

