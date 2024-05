Kaj je res in kaj ni: govorice o zakonu Donalda in Melanie Trump

Zakon Donalda in Melanie Trump je predmet govoric, ugibanj in najrazličnejših terorji, ki se posebej razbohotijo, kadar vznikne nov, z nekdanjim predsednikom Združenih držav Amerike povezan škandal.

Nič drugače ni ob zadnji sodni drami v povezavi s podkupnino za molk o domnevni Trumpovi aferi s Stormy Daniels, ki se odvija na sodišču v New Yorku.

Ne manjka niti šal na račun Melanie in njene obrazne govorice, s katero večkrat sporoča, da bi bila raje povsod drugje, kot ob možu, tu so nerodni poskusi izkazovanja fizične bližine v javnosti in še bi lahko naštevali.

Sedanja zakonca sta se spoznala na tednu mode v New Yorku leta 1998, kmalu sta se začela sestajati, Donald je Melanio zasnubil leta 2004 na prireditvi Met Gala, sledila je poroka na posesti Mar-a-Lago na Floridi, leta 2006 sta dobila sina Barrona.

Portal Yahoo je takole zbral nekaj govoric in teorij o nekdanjem ameriškem prvemu paru.

Spala naj bi v ločenih spalnicah

Umetnost njenega dogovora: Neizrečena zgodba Melanie Trump (The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump) je knjiga avtorice Mary Jordan, v kateri piše, da ne glede na to, kje je par, spi v ločenih spalnicah, opremljenih po njunem okusu:

on ima raje temne tone, masiven les in bogate preproge, ona prisega na belo in druge svetle odtenke.

Njegove pravne zaplete naj bi ona izkoristila za boljšo predporočno pogodbo

Več virov in oseb blizu nekdanje prve dame je dejalo, da je Melania proces, v katerem je kolumnistka Jean Carroll Donalda leta 2022 tožila zaradi spolne zlorabe, izkoristila za pogajalsko izgodišče glede sprememb v predporočni pogodbi.

Po novem naj bi dobila več mesečne preživnine in njun sin Barron več dediščine v zameno, da bo ob njem med kandidaturo za predsednika.

Sodišče je takrat Trumpa obsodilo za spolno zlorabo, ne pa za posilstvo, tožnici je pripadlo pet milijonov dolarjev odškodnine.

Njegova zahteva po ponovnem sojenju je bila zavrnjena.

Donald naj bi Melanii postavil zahtevo glede njene postave

Publikacija Vanity Fair je leta 2017 objavila odmeven članek z naslovom Iz zakona Trumpovih: Breme, ki ga mora nositi Melania (Inside the Trump Marriage: Melania’s Burden) v katerem piše, da je Donald od nje zahteval, da si mora po nosečnosti povrniti telo, kakršnega je imela, preden je zanosila.

Takole so zapisali:

Obiskovalec, ki ju je obiskal med njeno pozno nosečnostjo, je trdil, da ji je, preden je zanosila, postavil pogoj: otroka ima lahko le, če si bo povrnila postavo.

»Ona mu je obljubila, da se bo vse vrnilo na staro mesto,« je dejal gost, ki se mu je dozdevalo, da imata zakonca med seboj nekakšno pogodbo.

Melania menda ni živela v Beli hiši

Med predsednikovanjem Donalda Trumpa so krožile govorice, da Melania in Barron ne živita v Beli hiši, temveč na drugem naslovu v Washingtonu.

V Washington Postu objavljen članek o zasebnem življenju tedanje prve dame je navajal te trditve, ki pa jih je tiskovna predstavnica para Stephanie Grisham označila za 1000 odstotkov napačne.

Melania Trump naj bi imela dvojnico

Ta govorica je najpogostejša teorija zarote, povezana s parom Trump. Po družabnih medijih se že leta pojavljajo objave, ki trdijo, da ob Donaldu na različnih dogodkih ni Melania, temveč njena dvojnica.

Glede na poročanje agencije Associated Press je Donald te govorice zanikal sam.

Melania noče podpirati Donalda v predsedniški kampanji

Viri blizu para naj bi trdili, da Melania nikoli ni hotela biti del moževe politične kampanje.

»Melania ni sedaj in ni nikoli bila navdušena nad tem, da bi bila vključena v moževo politično udejstvovanje,« je aprila lani za People povedal vir in dodal: »Ob tem ji ni prijetno.«

O odločitvah se Donald ne posvetuje z Melanio

Privrženci Donalda so prepričani, da on pri odločitvah, velikih ali malih, nikoli ne upošteva Melanie.

Nekdanji svetovalec in glavni v Donaldovi kampanji leta 2016 Steve Bannon je po pisanju portala Yahoo dejal, da v njunem odnosu ni nobenega dokaza o zakonskem življenju.

»Donald ima le redko, če sploh kdaj, pri sprejemanju odločitev v mislih Melanio.«

Leta 2020 naj bi se Melania hotela ločiti

Omarosa Manigault Newman v knjigi o dogajanju v Beli hiši pod Trumpovo administracijo z naslovom Odkrito: Od blizu o Trumpovi Beli hiši (Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House) piše, da je Melania štela minute do tedaj, ko bo on zapustil ovalno pisarno in se bo lahko od njega ločila.

Njun zakon naj bi bil zgolj transakcija

Stephanie Winston Wolkoff nekdanja svetovalka Melanie Trump kot prve dame je leta 2020 za BBC povedala, da je zakon Melanie in Donalda Trumpa preprosto transakcija.

»Prepričana sem, da ni več kot to. Donald ima polno dobrot, Melania je imela dve dinamični desetletji. Ko ga je spoznala, je bila mlada manekenka, ni še uspela.«

»Z njim se je poročila, pridobila ameriško državljanstvo, rodila sina in postala prva dama ZDA, on pa ima ob sebi lepo ženo.«

Za možev 77. rojstni dan je hotela pobegniti v Evropo

Namesto da bi načrtovala praznovanje za moža, naj bi s sinom Barronom nameravala tedaj pobegniti v Evropo.

Po pisanju Daily maila sta se na drugo celino odpravila prav za Donaldov osebni praznik.

Sodelovala naj bi s FBI

Ena večjih obtožb proti Melanii je bil očitek, da je ena od članov družine, ki je FBI-ju zagotavljala podatke, preden so avgusta leta 2022 vdrli v rezidenco para Mar-a-Lago, piše MSN.

Racija je bila namenjena pridobivanju dokazov v okviru preiskav o vpletenosti nekdanjega predsednika v napad na Kapitol 6. januarja 2021.

Bila naj bi ruska vohunka

In še ena teorija: Melania naj bi vohunila za Rusijo. Namigovanja so se začela leta 2017, ko je časopis Daily News poročal, da se je z Vladimirjem Putinom srečala med banketom G20 v Hamburgu in sta bila drug do drugega zelo prijateljska.

Ne prej ne kasneje javno ni govorila z njim.