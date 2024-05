Sava Dolinka je pri Jesenicah že skoraj deset dni obarvana v črno. So krive fekalije?

Sava Dolinka, ki je vse od izvira na Zelenci v Podkorenu prelepe smaragdne barve, je pri Jesenicah že skoraj deset dni obarvana v črno. Grozljiv temni madež, ki se vleče skoraj dva kilometra vse od železarne Acroni do akumulacijskega jeza hidroelektrarne Moste, so na praznik dela prvi opazili piloti športnih letal in fotografije ekološke katastrofe so hitro poletele po spletu. Sledili so še posnetki, ki jih je nekaj dni kasneje z brezpilotnim letalnikom posnel Jani Kolman (Kolman Aerial). Prvi so ekološko katastrofo posneli piloti. FOTO: Anton Jus Šele šest dni pozneje, to je v ponedeljek po...