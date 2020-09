Neuradno: v Sloveniji prvič preko 100 okuženih

Primer okužbe so potrdili tudi na OŠ Spodnja Idrija, kjer so od danes naprej v karanteni učenci 5.a razreda in njihova razredničarka. Skupno je v karanteni 22 otrok, v šolske klopi se bodo vrnili 23. septembra. Za preostale pouk za zdaj poteka normalno.

V Sloveniji naj bi bilo po včerajšnjih testiranjih kar 108 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, poroča Delo. To je rekord, največje število okuženih je bilo doslej 78, v torkovih testiranjih (ne 79, kot je bilo prvotno sporočeno, saj je prišlo do napake - enega okućenega so šteli dvakrat).Večja številka je sicer povezana tudi z večjim številom testom, ki jih v zadnjih dneh opravijo epidemiologi.S tem se je število aktivnih primerov pri nas povzpelo na 699, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa zdaj znaša že 33, potem ko smo bili še včeraj pri številki 30.O aktualnem stanju v zvezi s koronavirusom bodo danes pristojni spregovorili tudi na novinarski konferenci, ki jo bomo spremljali v živo.