Neuradno: to naj bi vlada glede pokojnin storila že ta mesec

V oddaji 24 ur so poročali, da naj bi neuradno vlada pokojnine uskladila že ta mesec in ne šele februarja prihodnje leto. Glede na pričakovano letno inflacijo v Zvezi društev upokojencev pričakujejo najmanj 4,4-odstotni dvig.

Za izredno uskladitev se je sicer zavzela Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) zaradi podražitev. Kot so opomnili v zvezi, so se podražile celo osnovne življenjske potrebščine.

Na podlagi razpoložljivih podatkov glede rasti cen in plač ter glede stopnje inflacije je očitno, da so v skladu s pokojninskim zakonom podani pogoji za izredno uskladitev, so prepričani v ZDUS. Ta bi po njihovi grobi oceni morala znašati najmanj tri odstotke.

Dvig letnega dodatka za pet evrov jih je razjezil

Kot je znano v ZDUS opažajo rastoče nezadovoljstvo med upokojenci. Dodatno pa jih je razjezila zanje podcenjujoča napoved dviga letnega dodatka za upokojence za le pet evrov. Od vlade zahtevajo, da določbo v zakonu o izvrševanju proračuna spremeni v skladu s pokojninskim zakonom, sicer nanj napovedujejo ustavno pritožbo.

»Teh pet evrov naj kar obdržijo,« je ob tem dejal predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik.