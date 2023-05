Grad Mirna je v pisnih virih prvič omenjen leta 1165, med drugo svetovno vojno so ga požgali, po njej večkrat minirali in skoraj povsem porušili. Leta 1962 je ruševine v 99-letno uporabo dobil dr. Marko Marin, profesor za gledališko zgodovino na Akademiji za radio, film in televizijo. V 90. letih prejšnjega stoletja je po t. i. Jazbinškovem zakonu postal tudi lastnik in grad postavil na novo. Ko je dr. Marin 2015. umrl, je lastnica postala njegova polsestra Marija Kerševan. Grad je prodajala prek nepremičninske agencije Remax, kupca pa je zastopala nepremičninska agencija Novi list. 1,6 milij...