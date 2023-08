Nekateri ljudje so brez sramu: donirali so pokvarjen pralni stroj, strgane šolske torbe ...

Po uničujočih poplavah se akcija zbiranja za prizadete ljudi dogajajo po vsej Sloveniji. Veliko ljudi podarja svoje stvari, veliko je donacij, veliko prostovoljstva. Ljudem je takšna pomoč v stiski, v kateri so se znašli, vsaj malo v uteho. Se pa med podarjenimi stvarmi znajdejo tudi take, ki tja nikakor ne sodijo.

Društvo je navedlo nekaj primerov neprimernih in žaljivih darov, ki jih z besedo darovi sploh ne bi smeli poimenovati. Navajamo nekaj izjav, ki so jih v društvu zbrali pri ljudeh na terenu:

Ga. Klara, Sneberje

»Čist osebno povem, brez zamere. Upam, da bodo še vedno tako vsi radostno podarjali pohištvo novembra, ko bomo imeli suho in urejeno.

Mene kliče na dan nekaj ljudi, ki mi želijo donirati stroje, ki so več let stali v garaži in je odvoz za na snago predrag. In pohištvo, ki ga nočejo sami odstraniti iz hiš. Tako, da se več ne odzivam na njih, ker boli, da večina izkorišča nas poplavljence za odvoz svoje nedelujoče in 40 let stare nesnage.«

Ga. Romana, Mezica:

»Ljudje mislijo, da sem nehvaležna, ampak mi prinesejo stare odeje, da imam zdaj še v edini suhi sobi polno stenic.«

Ga. Alenka, Dravograd

»Dobili smo 8 šolskih torb, ampak bosta sinova imela raje poplavljeno. Tisto bom oprala in presušila. Niti ena ni bila neraztrgana. Mene bi bilo sram takšno dat naprej. Za nas pa mora biti vse dobro.«

G. Janko, Mozirje

»So nama pripeljali pralni stroj, da si opereva, ker smo celi od blata. So šli gasilci po njega, ker niso mogli ti ljudje ga iz 4. nadstropja nesti. Sva ga na podstrešje dala, kjer ni bilo poplavljeno, da bi si oprala kaj. Baje dela čisto v redu. Žena je dala prat, pa nama je poplavilo še zgoraj, ker vse toči.«

Zato pozivajo vse, ki donirijo, naj se prej vprašajo:

je to nekaj, kar bi mi sprejeli?

deluje?

sta čas in naslovnik primerna?

