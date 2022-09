Nekateri celjski starši na nogah: župan Šrot otroke nagovoril tudi v albanščini in ukrajinščini

Prvi šolski dan je pomemben dan – tako za otroke kot tudi za njihove starše. V mnogih slovenskih občinah je navada, da šolarje na ta posebni dan nagovori tudi najvišji lokalni funkcionarji. To je storil tudi celjski župan Bojan Šrot, ki pa je s svojim govorom presenetil nekatere starše. Njegov govor namreč ni bil samo v slovenskem jeziku, temveč tudi v albanskem in ukrajinskem.

Šrotove besede pa naj bi po poročanju Novega tednika razburile nekatere. Kot poročajo v aktualni številki, so v uredništvo prejeli pisma nekaterih presenečenih in ogorčenih staršev. Prepričani so namreč, da bi morali v šolah spodbujati učenje slovenskega jezika. Slišati je tudi, da gre za predvolilno potezo župana, ki na ta način zbira všečke.

Ravnatelj za postopno vključevanje tujih otrok v razred

Kot so za tednik pojasnili v kabinetu župana, se je Šrot za nagovor v ukrajinščini odločil zaradi ranljivega položaja otrok, ki so zaradi vojne morali zapustiti svoje domove, za albanščino pa zato, ker albanski otroci predstavljajo znaten delež vpisanih otrok in se ubadajo z zahtevnim vključevanjem v našo družbo in okolje. Tamkajšnji ravnatelj Aleksander Verhovšek je za omenjeni medij izrazil prepričanje, da bi lahko imeli ti otroci na voljo specializirano osebo, ki bi se vsaj tri mesece z njimi učila slovenski jezik in jih postopoma vključevala v nekatere dejavnosti. Ko pa bi znali dovolj slovenščine, bi prišli v razred. Poudarja, da trenutni sistem ni pošten do otrok, ki so izgubljeni v novem okolju.

Na celjsko občino smo naslovili še nekatera vprašanja v povezavi z županovim govorom. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.