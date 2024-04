Nedostopne vladne strani, Banke Slovenije in predsednice republike: odzivov uradnih institucij še ni

Spletna stran Banke Slovenije je nedosegljiva, težave so bile nekaj časa tudi z dostopnostjo vladnega portala gov.si in spletne strani predsednice republike. Odzivov uradnih institucij glede razlogov za težave še ni.

Spletna stran predsednice republike je bila 27. marca tarča kibernetskega napada, zaradi česar je bila nekaj ur nedosegljiva. Odgovornost za napad so prevzeli ruski hekerji, ki so zatrdili, da so Slovenijo napadli zaradi pomoči Ukrajini. Naslednji dan so napadalci začasno onemogočili tudi spletno stran RTV Slovenija in nekatere druge spletne strani podjetij in državnih ustanov.

Spletne strani so bile takrat tarče napadov onemogočanja storitev oz. DDoS-napadov. Kot so ob nedavnih napadih pojasnili na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT, gre za tehnično nezahtevne napade, ki pa imajo lahko izjemen učinek v javnosti.

Ravno ustvarjanje strahu in zbujanje pozornosti v javnosti je po navedbah stroke eden izmed glavnih razlogov za tovrstne napade.