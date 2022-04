»Donna; 1500 gramov; 43 centimetrov; 32. teden. Bilo je leto 1991. Jugoslavija je razpadla, rodila se je naša Slovenija. Tudi midva z možem sva čakala dan, ko bova prejela nov naziv. Ati in mami. Predviden dan je bil 4. september 1991. Oba sva se veselila tega dneva. 1. 6. sva se tudi poročila in vse je bilo kot v pravljici. Potem pa slovenska vojna in vse se je obrnilo na glavo. Hvala bogu ni trajalo dolgo in življenje je spet veselo teklo dalje. 8. julija sem se prebudila čisto mokra. Ojoj, odtekla mi je voda. Starši so me odpeljali v bolnišnico v Trbovlje, kjer so me takoj sprejeli in...