Nebo se je razbesnelo, poglejte, kako hudo je

Obilne padavine ponekod že povzročajo preglavice. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je najhuje na Koroškem. Območja občin Ajdovščina, Dravograd, Gornji Grad, Kamnik, Mislinja, Prevalje, Slovenj Gradec in Vuzenica je popoldne zajelo neurje. V občini Nova Gorica je toča poškodovala streho objekta, v naselju Gradišče v Mestni občini Slovenj Gradec pa je plaz zasul stanovanjski objekt. Marsikje so na delu gasilci, ki odpravljajo posledice nalivov in toče.Po do sedaj zbranih podatkih regijskih centrov za obveščanje je bilo zabeleženih skupno 32 dogodkov, aktiviranih 14 prostovoljnih gasilskih enot in dve poklicni gasilski enoti.Nad Slovenijo od zahoda prihajajo novi pasovi neviht. Na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da bodo v prvem delu noči še možni močni krajevni nalivi in sunki vetra, nato se bo vreme umirilo. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da je ob 15.50 v Gornjem Gradu pri bencinski črpalki poplavilo cesto. Gasilci PGD Gornji Grad so zavarovali kraj, obveščena je bila tudi policija in vzdrževalec ceste.Ob 16.16 je neurje z močnim deževjem zajelo občino Mislinja. V Movžah so gasilci PGD Mislinja odmašili zamašene propuste in vodo preusmerjali.OB 16.33 pa so zaradi močnega neurja in nalivov klicali na pomoč gasilce v Dravogradu. Meteorna voda je zalila proizvodne prostore podjetja v Otiškem vrhu. Gasilci PGD Šentjanž so prečrpali vodo iz poplavljenih prostorov in očistili jaške.