Nebo nad Slovenijo nemirno: zabeležili toliko več vojaških preletov

Bralci s severne in severovzhodne Slovenije so se v zadnjem obdobju obračali na nas s sporočili, da pogosteje slišijo vojaška letala. Ta naj bi preletavala slovenski zračni prostor podnevi in ponoči, bobnenje pa je nekatere tudi zbudilo iz spanca. »Hrup je grozen«, »26. februarja sem ponoči naštela vsaj sedem vojaških letal«, »Okoli 3. ure zjutraj me je zbudilo«, »Nočni leti se začnejo ob 22. uri in trajajo vse do polnoči,« so se vrstila sporočila.

Kot nam je uspelo izvedeti, ne gre za slovenska letala, temveč Natova, ki večinsko prihajajo iz Aviana, ameriške letalske baze v Italiji.

Od začetka vojne v Ukrajini so na Kontroli zračnega prometa Slovenije zaznali več vojaških preletov. Statistike, ali gre za vojaška, civilna ali potniška letala ne vodijo, saj je njihova osnovna naloga, da skrbijo za civilno letalstvo in da so letala v zraku pravilno razporejena, a so iz radovednosti v zadnjem obdobju res našteli več vojaških letal. Če jih je bilo prej mogoče našteti približno dva do štiri na dan, jih je od začetka vojne štiri do deset na dan, torej nekje dvakrat do 2,5-krat več kot pred rusko invazijo na Ukrajino.

Velja spomniti, da je slovenska vlada ob začetku vojne poenostavila postopke za vojaške prelete našega zračnega prostora, zato je ta verjetno bolj obremenjen. Kam letijo vojaška letala, ki jih je mogoče slišati na našem nebu, na Kontroli zračnega prometa leta ne vedo, dejstvo pa je, da piloti Natovih letal ne morejo leteti čez Avstrijo, ker naša severna soseda ni v Natu, zato v želji, da bi na vzhod leteli po najkrajši možni poti izberejo slovenski zračni prostor.

Poleg Natovih letal, ki prihajajo iz Aviana, so bralci na portalu Flight radar v zadnjem obdobju zasledili prelet helikopterja katarske vojske čez Slovenijo.

Ko smo se z vprašanji, o tem, katera vojaška letala in koliko njih preletava slovenski zračni prostor obrnili na ministrstvo za obrambo in generalštab Slovenske vojske, so nas preusmerili na Kontrolo zračnega prometa Slovenije, ki pa, kot so nam dejali, teh podatkov ne zbirajo, saj v osnovi skrbijo za civilno letalstvo in prerazporeditev letal na nebu.

