Bralec Janez: Brnijo vojaška letala, ponoči in podnevi, vsa hiša se trese

»Pomagajte mi. Že dva dneva nad Bohinjsko Bistrico tako močno brnijo vojaška letala, tako podnevi kot sredi noči, da se še hiše tresejo. Tako ropotajo, da sem se prebudil in ne morem spati. Mi lahko pomagate raziskati, kaj se dogaja,« nam je napisal bralec Janez.

Iz Kontrole zračnega leta Slovenije so nam sporočili, da so vojaška letala na poti iz Aviana, letalske baze v Italiji, prečkala slovenski zračni prostor.

A strah je odveč, pravijo v Slovenski vojski, kajti šlo je za usposabljanje letalskih posadk in kontrolorjev zračnega združenega ognja, kar so v z obrambnega ministrstva pred dnevi že napovedali.

Nad Slovenijo slovenski pilatusi in ameriški lovci

»Od torka, 22. do petka, 25. februarja, bo na Osrednjem vadišču SV Postojna potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki ga bodo v sklopu lastnega usposabljanja podpirale posadke letal SV in ameriških letalskih sil. Piloti letal Pilatus PC-9 pa se bodo urili tudi v letenju na nizkih višinah. Na Osrednjem vadišču bodo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja podpirali in izvajali lastno usposabljanje pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske z letali Pilatus PC-9 M Hudournik in 31. lovskega polka z letali F-16. Posadke letal bodo v sklopu lastnega usposabljanja izvajale urjenje pilotov in tehničnega osebja pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnega poleta, izmika z območja delovanja ter poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij,« so navedli v sporočilu za javnost.

Bralec je poudaril, da je slišal bobnenje letal tudi sredi noči, okoli tretje ure zjutraj, saj ga je to zbudilo, kar pa so v SV zanikali, da bi bilo lahko to povezano z usposabljanjem. Nizko letenje so izvajali od 10. ure do najkasneje 20. ure, v različnih časovnih intervalnih.

