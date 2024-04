»Ne pere LGBT možganov našim otrokom, ampak jih pere SDS.« Odgovor jasen: »Roke stran od naših otrok, Levica.«

V Levici so udarili po SDS. Tako so na omrežju X zapisali: »SDS & Branko Grims sta na današnjo sejo DZ uvozila najbolj reakcionarno anti-LGBT propagando, kakršno širijo ameriški neokonservativci in kakršna je v veljavi recimo na Madžarskem, na Poljskem in v Rusiji. Ne pere LGBT možganov našim otrokom v šolah, ampak jih pere SDS vsem nam.«

FOTO: Jože Suhadolnik

No, na odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Prvak SDS Janez Janša Levici ni ostal dolžan. »Rjavi noski se razburjajo, ker hoče SDS zaščititi otroke pred agresivno LGBT propagando, ki je v nasprotju z Ustavo RS in Evropsko listino o temeljnih človekovih pravicah. Roke stran od naših otrok, Levica.«

