Kaj se dogaja? Janšev poslanec Mahnič s fotografijo hudiča z zastavo gejevskega ponosa

Poslanec SDS, ki je pred kratkim postal tudi očka, Žan Mahnič, je presenetil z objavo na omrežju X. Z javnostjo je namreč delil fotografijo hudiča. Hudiča, ki sedi za šivalnim strojem in šiva mavrično zastavo.

Zastava s črtami in običajno šestimi barvami (od zgoraj navzdol): rdečo, oranžno, rumeno, zeleno, modro in vijoličasto, imenovana tudi zastava gejevskega ponosa, je simbol lezbičnega, gejevskega, biseksualnega in transspolnega ponosa ter družbenih gibanj LGBT. Na omenjeni fotografiji je tudi napis: »Tisti, ki stoji za vsem«.

Kaj menite, da je želel poslanec Manhič sporočiti?