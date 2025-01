Ne mečimo petard, prehitro se lahko zgodi nesreča!

December ni le mesec druženja, veselja in pričakovanja, temveč je 3. december tudi mednarodni dan invalidov, dan, ko si svet vzame trenutek, da se spomni na ljudi z različnimi sposobnostmi in na njihove vsakdanje izzive. Prav zato so učenci petih razredov OŠ Križevci pri Ljutomeru in njihova razrednika Nada Vajs Vidnar in Matevž Jakelj izvedli posebno uro športa, s katero so želeli dvigniti zavedanje o pomenu empatije in razumevanja do vseh, tudi do tistih, ki imajo težave pri premagovanju fizičnih ovir. Ura športa, ki so jo preživeli brez uporabe ene roke, ni bila le zabavna, ampak tudi poučna. Pod majice so si skrili po eno roko, saj so morali naloge, kot so igranje med dvema ognjema, izvajanje gimnastičnih vaj in sodelovanje pri košarki, opraviti z eno samo roko. Učenci so hitro spoznali, kako velik izziv je tako početje in kako pomembna je pomoč drugih pri premagovanju ovir.

FOTO: Arhiv OŠ Križevci

FOTO: Arhiv OŠ Križevci

»Ob tem pa ne pozabimo na še tako vsakdanje odločitve, ki vplivajo na druge. Ena takšnih je uporaba petard. Ob pokanju petard se še vedno zgodi preveč nesreč. S svojo glasnostjo močno prestrašijo in zmedejo živali ter vznemirjajo ljudi, ki si želijo mir. Z zavestno odločitvijo, da ne bomo metali petard, pokažemo spoštovanje do vseh, ki nas obkrožajo, ne glede na njihove sposobnosti ali okoliščine, v katerih živijo. Vsi skupaj smo se odločili, da bomo praznične dni preživeli mirno z družino in prijatelji, v novo leto pa bomo skočili brez petard,« so združno sporočili učenci 5. razredov in razrednika Nada Vajs Vidnar in Matevž Jakelj.

FOTO: Arhiv OŠ Križevci