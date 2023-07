Ne le toča in orkanski veter, zdaj grozijo še poplave (VIDEO)

Ob jutranjih močnejših padavinah so ponovno narasli vodotoki. Agencija za okolje (Arso) poroča, da bodo popoldne in v noči na sredo ob intenzivnih in dolgotrajnejših nevihtah z nalivi v večjem delu države verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda.

Na twitterju so zapisali še, da bodo zaradi velike predhodne vodnatosti najmočneje narasli hudourniški vodotoki in manjše reke v severni, severovzhodni in tudi osrednji Sloveniji. Na teh območjih so možne hudourniške poplave.

Na Koroškem je hitro narasla Suhodolica s pritoki. Naraščanje se bo kmalu prehodno umirilo, vendar se iznad osrednje Slovenije že pomika nov pas padavin!

V zgornjem toku je hitro narasla tudi reka Gradaščica, za katero so napovedali razlivanja na običajnih poplavnih območjih. Arso še poroča, da se bo njen pritok ustalil za kratek čas, ob nevihti pa bo Gradaščica še narasla.

