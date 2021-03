Toliko naj bi stal odmerek cepiva, ki ga Slovenija ni želela naročiti

Za primerjavo cene, ki jih zdravstvena blagajna plačuje za zdravljenje covid bolnikov



Že zadnja pol leta je jasno, da je dobava cepiva proti covidu 19 počasnejša od predvidene, a najnovejša novica, da je Janševa vlada konec leta zavestno zavrnila naročilo cepiva Biontecha in Pfizerja, ker je računala na cenejšo Astrazeneco, je pričakovano razburila mnoge.Razburila predvsem zato, ker je zdravljenje pacienta s covidom drago, cena odmerka cepiva pa ugodna. Za vlado je bilo glede na podatke, ki jih je pomotoma razkrila belgijska finančna ministrica, torej predrago, da bi odštela za dozo dražjega cepiva, ki mu najbolj zaupamo, 10 evrov in še nekaj več od najcenejše Astrazenece.V začetku leta so v javnost pomotoma prišle cene cepiva različnih proizvajalcev, ki naj bi veljale na območju Evropske unije.• Pfizer/Biontech: 12 evrov• Moderna: 14,68 evra• Oxford/Astrazeneca: 1,78 evra• Johnson & Johnson: 6,93 evra• Sanofi-GSK: 7,56 evra• Curecac: 10 evrovV naslednjih mesecih naj bi se cene nekoliko spreminjale. Neuradno naj bi EU za 90-odstotno učinkovito Biontehovo cepivo plačal 15,5 evra za posamezni odmerek, za skoraj 95-odstotno učinkovito Moderno 21 evrov in okoli dva evra za 70-odstotno cepivo Astrazenece.V primeru cepiva Biontecha in Pfizerja je Slovenija naročila 80 odstotkov cepiva glede na delež pro rata, Astrazenece 102,6 glede na delež pro rata. V primeru Moderne je naročila 100 odstotkov glede na delež pro rata, v primeru cepiva Johnson & Johnson pa prav tako 100 odstotkov. Delež, ki ga je Slovenija od Biontecha in Pfizerja naročila sicer ni med najmanjšimi. Slovaška je naročila 56 odstotkov svojega deleža pro rata, Hrvaška in Bolgarija pa okoli 46 odstotkov.V začetku leta je po spletnih omrežjih krožila dokumentacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je razkrila, koliko zdravstvena blagajna plačuje bolnišnicam za zdravljenje vsakega bolnika s covidom. Zavod bolnišnicam za bolnika z infekcijo oziroma vnetjem dihal, pri katerem je potrjena okužba z novim koronavirusom, nakaže 8000,43 evra. Za zdravljenje bolnika z zapleti s koronavirusno pljučnico prejme bolnišnica dvojni znesek oziroma 16.000,86 evra. Zdravljenje pacienta s covidom 19 v intenzivni enoti pa stane okoli 46.833,4 evra.Po nekaterih preračunih nas je zdravljenje bolnika s covidom lani v povprečju stalo okoli 14 tisoč evrov, umrlo pa je prek 4.000 ljudl.PCR-testi, ki jih izvajamo že eno leto, vse od izbruha epidemije, stanejo 95 evrov, krvni test na vsebnost protiteles okoli 30 evrov, cene hitrih testov (HAGT) se gibljejo med 15 in 20 evri, tisti, ki jih je kupila država prek javnega naročila, pa so stali le 1,98 evra.Koliko denarja je za posamezni odmerek cepiva namenila Slovenija, smo vprašali ministrstvo za zdravje. Njihov odgovor bomo objavili, ko ga dobimo.