Ne boste verjeli, kje bi moral biti azilni dom po mnenju Janševih. Lokacijo razkril Žan Mahnič

Namere vlade o novih izpostavah azilnih domov po Sloveniji burijo duhove. Tako so župani občin Središče ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž predstavili razloge za peticijo proti vzpostavitvi začasnega azilnega doma v Središču ob Dravi. Občani so pod peticijo na pobudo občinskih svetov vseh treh občin v zelo kratkem času prispevali 3500 podpisov, je povedal ormoški župan Danijel Vrbnjak.

Kot pravi Vrbnjak, so občani o odločitvi o organizaciji začasnega azilnega doma v Središču ob Dravi izvedeli iz medijev, s čimer se »absolutno ne strinjamo in nekako zahtevamo, da vlada RS ta sklep tudi prekliče«. Vrbnjak sicer verjame besedam predsednika vlade Roberta Goloba, da se je vlada odločala med več kot 20 lokacijami in da se je z nekaterimi občinami predhodno pogovarjala.

Azilante v razvpito stavbo na Litijsko?

Kot je znano, je vlada konec februarja sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizirata izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi.

V SDS so zato zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve s predlogom, da vlada svoj sklep nemudoma odpravi, saj menijo, da vladni sklep predstavlja visoko varnostno tveganje za lokalne prebivalce. Kot sporno vidijo dejstvo, da je bil sklep sprejet brez soglasja in vednosti lokalne skupnosti.

Žan Mahnič, SDS. FOTO: Jože Suhadolnik

In poslanec SDS Žan Mahnič je na omrežju X tako razkril, kje bi bila po njihovem dobra lokacija za izpostavo azilnega doma: »Župani in občani podeželskih občin ostro nasprotujejo naselitvi ilegalnih migrantov v svojih občinah. Prav imajo! V SDS zato na odboru za notranje zadeve predlagamo, da se za novo lokacijo za izpostavo azilnega doma določi stavba na Litijski cesti 51 v Ljubljani.«