Ste videli, kako je Grims grmel proti azilantom? »Potrebno je braniti meje, braniti Slovence in Slovenke«

Na mejnem prehodu Slovenska vas so krajani v soboto protestirali proti umestitvi azilnega doma na območje nekdanjega mejnega prehoda Obrežje.

Protest je resna napoved in opozorilo, da ljudje na tem koncu enostavno nismo pripravljeni sprejeti vsega, kar nam vsiljuje vlada.

Na mirnem opozorilnem protestu, ki sta ga na zahtevo krajanov organizirali krajevni skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem, se je zbralo okoli 1000 ljudi, je pojasnil brežiški župan Ivan Molan. Dodal je, da organizatorji načrtujejo protest tudi prihodnjo soboto.

SDS za obvezno soglasje lokalne skupnosti za izpostavo azilnega doma

Poslanska skupina SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki za vzpostavitev izpostav azilnega doma zahteva soglasje lokalne skupnosti. V SDS so prepričani, da bi se s sprejetjem predloga novele postopki odločanja vrnili v demokratični okvir, ki je samoumeven glede na ustavo. Predlog novele je odziv na sredino izredno sejo občinskih svetov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, je pojasnil poslanec SDS Branko Grims.

Policija v prvih dveh mesecih obravnavala 6415 nedovoljenih prehodov meje Policija je v prvih dveh mesecih letos obravnavala 6415 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času 5234. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki so predstavljali skoraj polovico vseh primerov, za njimi so državljani Maroka in Afganistana, kažejo podatki policije.

Ob tem so v podmladku SDS na omrežju X objavi tudi te besede poslanca Grimsa: »Potrebno je braniti meje, braniti Slovence in Slovenke, in izvesti remigracijo - poslati vse tiste ki zlorabljajo azilno zakonodajo nazaj, od koder so prišli«.