Ne boste verjeli, kaj so v teh dneh opazili policisti

Policisti so v soboto na kontrolnih točkah ob vstopu na območja, kjer poteka odstranjevanje posledic poplav opazili, da je mnogo pohodnikov, izletnikov, gobarjev in tujih turistov želelo na ta območja.

V sporočilu za javnost so zapisali, da se jih je največ odpravilo proti Logarski dolini, torej čez območja, kjer poteka intenzivna sanacija območij, ki so jih prizadele poplave. V pogovoru s policisti je bilo razvidno, da niso vedeli, da je v veljavi odredba, s katero je dostop na ta območja omejen, so pa razumeli, da gre za težko situacijo in so območja zapustili.

»Zaradi tega naključne obiskovalce znova pozivamo naj v teh dneh ne hodijo na območje Solčave, Luč, Mozirja in v naselja proti Ljubnem ob Savinji ter na območje Črne na Koroškem in Mežice. Na ta način bodo omogočili, da bodo občani in prostovoljci hitreje in varneje opravili nujna sanacijska dela,« so zapisali v sporočilu za javnost policisti PU Celje.

Ob tem so dodali, da za vse prostovoljce, katerih pomoči so krajani zelo veseli, še naprej velja, da naj na teren prihajajo organizirano in predvsem po vnaprejšnjem dogovoru s predstavniki Civilne zaščite RS in občin. »Nujno je, da se posamezniki, ki želijo pomagati, pred odhodom na posamezne lokacije, vpišejo v aplikacijo Uprave RS za zaščito in reševanje: https://poplave2023.urszr.si/. Hkrati vas obveščamo, da so vsi (nekdanji) mejni prehodi z Republiko Avstrijo odprti, tudi na Koroškem.«