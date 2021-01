Nazaj v šolo brez ocenjevanja

Zaradi še vedno slabe epidemiološke slike žal v šolo ne bodo šli otroci prvih treh razredov iz posavske in goriške regije ter jugovzhodne Slovenije.

Na bele strmine

Ob predložitvi negativnega testa boste lahko smučali. FOTO: Voranc Vogel

Hospitaliziranih manj V sredo so opravili 4813 PCR-testov in potrdili 1166 okužb, kar znaša 24,2 odstotka. Od 6786 hitrih testov je bilo pozitivnih 279, kar znaša 4,1 odstotka. Skupno je bilo tako v sredo potrjenih 1445 okužb, 253 manj kot dan prej. Hospitaliziranih je bilo 1159 bolnikov s covidom-19 (19 manj kot v torek), na oddelkih za intenzivno nego se zdravi 183 bolnikov (dva več kot v torek). V sredo so iz bolnišnice odpustili 95 oseb; umrlo je 27 bolnikov.

Na ravni države sedemdnevna incidenca (potrjeni primeri na 100.000 prebivalcev) znaša 408. Najvišja je v posavski regiji (634), sledita goriška regija in jugovzhodna Slovenija, najnižja je v koroški regiji (304), sledita podravska in osrednjeslovenska regija.

Končno, bodo zavzdihnili številni starši: šole in vrtci odpirajo svoja vrata. V razrede se vračajo otroci prvega triletja, a žal ne po vsej Sloveniji, pač pa v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko, to so osrednjeslovenska, gorenjska, primorsko-notranjska, obalno-kraška, koroška, podravska, pomurska, savinjska in zasavska regija. V višješolskih in visokošolskih zavodih bo dovoljena izvedba nujnih laboratorijskih vaj. Preostali – otroci iz jugovzhodne, posavske in goriške regije ter učenci iz vse države od 4. do 9. razreda pa srednješolci in študenti – se bodo še naprej izobraževali na daljavo, tudi glasbene šole ostajajo zaprte. Ker mora biti vračanje v šole varno in odgovorno, je dejala ministrica, čaka v ponedeljek vse zaposlene v šolah in vrtcih (ki bodo fizično odšli v šole ali vrtce) hitri test, ki je zanje obvezen.Otroci se vračajo v šole po modelu C, ki predvideva pouk v homogenih skupinah, ves čas bodo v matičnih učilnicah, tudi malicali naj bi tam, če je to izvedljivo, in tam prav tako preživljali odmore; razrede je treba redno zračiti in razkuževati ter skrbeti za higieno rok in kašlja, je povedala ministrica in še, da morajo učitelji in drugi zaposleni ves čas nositi maske, otroci pa le v skupnih prostorih, torej na hodnikih. Športna vzgoja poteka v telovadnicah, brez mešanja razredov. Kako velike bodo skupine, da bo pouk varen in izvedljiv, pa bodo, kot pravi, presodili ravnatelji sami. Predsednik združenja ravnateljevje dejal, da bo po »tako dolgem mirovanju seveda nekaj težav, da ponovno poženemo naš voz«, a večjih problemov ne pričakujejo.Ekskurzij ni, prav tako ne plavalnih tečajev in šol v naravi, ne bo niti interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Poskrbeti je treba, da se bodo otroci dobro počutili v šolskih prostorih, pozitivno in zaželeno, pravi Kustečeva: »Nazaj v šolske klopi se vrača na mehek, spodbuden način, ne s preverjanjem znanja, ocenjevanjem.« Ministrica starše poziva, naj v vrtec in šolo pridejo le zdravi otroci: »Zdaj, ko se končno počasi vračamo v normalnost, je veliko odvisno od nas samih.«Od sobote pa je spet dovoljeno tudi smučanje oziroma delovanje žičniških naprav, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Odrasli, ki bodo želeli smučati, bodo morali predložiti negativni test na koronavirus, ki ni starejši od 24 ur. »Za zdaj je to nujno, če želimo, da se trendi, kakršne imamo danes, nadaljujejo, je dejal minister za infrastrukturo. Smučarji bodo lahko opravili tudi hitri test, ki ga naj opravi pooblaščeni izvajalec, zagotovi pa upravljavec žičniških naprav; ta ni potreben za otroke do 12. leta starosti v spremstvu staršev, izjema so tudi profesionalni smučarji in trenerji ter drugo spremljevalno osebje za izvedbo treningov in tekem, je še dejal Vrtovec.Od 23. januarja pa do prihodnjega petka velja nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom, s katerim se bodo v devetih regijah obstoječim izjemam od prepovedi ponujanja blaga in storitev pridružile nove, je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu. To so premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev, servisne delavnice, v katerih opravljajo popravila in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, servisi koles), ter specializirane prodajalne z otroškim programom.