Navite cene za obisk bazenov, do 180 evrov za družino

Tudi tisti, ki jim bolj kot morje prija namakanje v bazenu, bodo med sladkovodnimi in morskimi bazeni na Obali lahko izbirali, a treba bo globoko seči v žep. Neodvisno od tega, ali gre za en bazen ali jih ima ponudnik več. Treba je všteti ceno parkirišča, na Obali namreč ni mogoče najti brezplačnega parkirnega prostora, iskanje ovinkov se ne splača, medobčinski redarji vseh štirih istrskih občin so eni najbolj delavnih ljudi.

Aquapark Žusterna FOTO: Terme Čatež

Na bazenih oziroma v neposredni okolici sta na voljo pijača in hrana, cene pa so neprijazne do povprečne slovenske plače. V sredini julija je bil naš iskalni kriterij vstopnica za dve odrasli osebi, vstopnica od 14. leta (po večini plačajo ceno odraslega) ter za otroka med 4. in 14. letom starosti.

V mestu Piran bazena, kjer bi se lahko kopali zunanji obiskovalci, ni, prav tako ne v Kopru, pokriti olimpijski javni bazen je do septembra zaprt.

V Termah Portorož je mogoče plačati vstop za dve ali štiri ure. Imajo bazene s termomineralno vodo (termalni Pramor) in ogrevano morsko (sea spa), cene za dve oziroma štiri ure se gibljejo med 8 in 18 evri. Štiričlanska družina bo denimo za dve uri kopanja v termalni ali ogrevani morski vodi med tednom odštela 41 evrov med koncem tedna in praznikom 48, otroška vstopnica velja za starost med 3 in 12 leti.

V bazenu hotela Kempinski v Portorožu so dobrodošli tudi zunanji gosti, a le takrat, ko slednji ni preveč zaseden s hotelskimi. Vstop na osebo je 45 evrov, pri čemer nimajo otroške vstopnine, mlajšim otrokom lahko dovolijo vstop brezplačno ali po polovični ceni (odvisno od starosti), so nam povedali na recepciji hotela, toda denimo 13-letnik plača ceno odraslega. Družina tako lahko za vstop plača tudi 180 evrov, dostopa pa lahko tudi v savno in džakuzi.

Ponekod ponujajo tudi razne aktivnosti v vodi. FOTO: Mestna Občina Koper

FOTO: Mestna Občina Koper

Dnevna vstopnica za uporabo sedmih notranjih bazenov Morskega vodnega parka Termaris v Bernardinu, ki so do 4. avgusta zaprti, je med tednom 17 evrov za odraslo osebo, 13 za otroka od 4 do 14 let, 20 med konci tedna in prazniki za odraslega in 16 za otroka. Za dve uri kopanja bodo odrasli med tednom plačali 10, med vikendom 12, otroci 7 in med vikendom 9 evrov.

Strunjanski Hotel Salinera ima poleg notranjega tudi zunanja bazena z morsko vodo, večji plavalni bazen in otroškega. Dnevne vstopnice za zunanja bazena po navedenem iskalnem kriteriju znašajo 22 evrov.

Ponekod vodne aktivnosti

V Talasu Strunjan prav tako lahko plavate v morski vodi. Od sredine aprila do oktobra v zunanjem bazenu, s površino 114 kvadratnih metrov in temperaturo vode od 26 do 28 stopinj Celzija. Za vstopnice bo od ponedeljka do četrtka treba pripraviti 55 evrov, od petka do nedelje in med prazniki 74.

V Izoli so zunanji obiskovalci dobrodošli v hotelu Delfin, kjer imajo notranji in zunanji bazen. Celodnevna vstopnica za slednjega stane 36 evrov, prehod med zunanjim in notranjim pa omogoča celodnevna karta za notranji bazen, ki je nekaj evrov po osebi dražji.

V Termah Portorož je mogoče plačati vstop za dve ali štiri ure. FOTO: Terme Porotož

V Žusterni je možno kopanje na dveh lokacijah. Na mestnem kopališču je letni olimpijski bazen, temperatura sladke vode je okoli 27 stopinj Celzija. Opremljen je za uporabo vaterpola, plavanja, vodne košarke in drugih vodnih aktivnosti. Enkratni vstop je od 15. leta vreden pet evrov, otroška vstopnica pa tri.

V Aquaparku hotela Žusterna parkirišča v garažni hiši ne boste plačali, če boste vzeli celodnevno vstopnico, ki za odraslega med tednom stane 17, za otroka od 4 do 14 let pa 12 evrov. Med vikendom in prazniki zaračunajo po 21 evrov za odraslega, za otroka po 16 evrov. Družina bo torej konec tedna za ves dan plavanja v sladkovodnih bazenih (1200 kvadratnih metrov površine) plačala 79 evrov.

V Ankaranu imajo notranji in zunanji olimpijski bazen z morsko vodo v tamkajšnjem kampu oziroma resortu. Otroci do petega leta imajo vstop prost, po tem letu starosti pa je cena celodnevne vstopnice med vikendom in prazniki na zunanjem bazenu kot za odrasle, 15 evrov, ali 60 evrov za družino.