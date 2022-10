Navduševali s slovenščino

V sredini septembra sta Slovenijo obiskali družini Bajda in Šmon iz Argentine. Bivali so v samostanu Adergas. To je že tretja generacija potomcev Slovencev. Skupino tridesetih oseb so sestavljali stari starši Jernej in Angelca Bajda, trije sinovi in hči z družinami, ki so imeli skupaj 20 otrok, torej njunih vnukov.

Ustanovili so prijeten otroški zborček z imenom Škrjančki in s svojo prikupno slovenščino 14 dni navduševali številne gledalce po raznih krajih v dvoranah in šolah po Sloveniji. Povsod so pokazali iskreno skrb za Slovenijo, vero in kulturo. Zadnji dan obiska jih je na zaključnem pikniku obiskal tudi cerkljanski župan Franc Čebulj in prav za vsakega prinesel prikupno spominsko knjigo, darilce ali igračo. Vsi so se te pozornosti iskreno razveselili ter se z vso hvaležnostjo zahvalili. Župan se jim je zahvalil za tako močno zavest pripadnosti Sloveniji ter jim zaželel še naprej veliko uspeha v življenju tako na kulturnem kot gospodarskem področju. Prijatelji iz Argentine so obljubili, da se bodo še vrnili v Slovenijo.