Navdušena vodja svetovalne skupine

Infektologinja in vodja svetovalne skupine pri vladi za covid 19je na twitterju objavila optimistično sporočilo (nelektorirano): »Od 27. aprila smo pod 10 tisoč potrjenih aktivnih primerov. To je bilo prvič po pol leta, to je od 20. oktobra. Hvala vsem, ki sodelujejo - tako pri cepljenju kot s spoštovanjem ukrepov. Nov cilj mora biti pod 500 do konca maja, da sprostimo bolnišnice, ki so še vedno prepolne..«Sledilnik covida sporoča, da je bilo v nedeljo 1380 testiranj (209 pozitivnih: 15,1 odstotka). S hitrim testom so jih testirali 7144 (ni podatka o pozitivnih). Aktivni primeri: 9503.V nedeljo smo poročali, da se je število aktivnih primerov zmanjšalo za 114 na 9526 . Nekoliko se je znižalo tudi sedemdnevno povprečje, in sicer s petkovih 667 na 659.Ob 11.30 bo sicer redna vladna novinarska konferenca, na kateri bo spregovorila Logarjeva.