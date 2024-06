»Učenec se dlje časa znaša nad sošolci, šola ne ukrepa«: pravnica svetuje, kaj storiti

Šole so dinamično stičišče učencev iz različnih kulturnih, socialnih in ekonomskih ozadij kot tudi z različnimi zdravstvenimi stanji. Ta raznolikost prinaša bogato paleto izkušenj, a tudi izzive, s katerimi se morajo učitelji in šolsko osebje vsakodnevno soočati.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v šolskem letu 2022/2023 v osnovne šole vpisanih približno 190.000 učencev, od katerih jih je kar 15 % potrebovalo dodatno strokovno pomoč zaradi različnih zdravstvenih in učnih težav.

Šola ne zagotavlja varnega okolja

Na eni od slovenskih šol se spopadajo s težavo, zaradi katere se je eden od staršev za nasvet obrnil na pravnika.

»Osnovnošolec in še nekaj drugih sošolcev so žrtve ponavljajočih se nasilnih dejanj problematičnega sošolca (ki ima sicer status otroka s posebnimi potrebami). Dolgotrajna izpostavljenost verbalnemu in fizičnemu nasilju je pri žrtvi privedla do hude psihične stiske in zdravstvenih težav,« je zapisal anonimni starš.

»Šola proti agresivnemu učencu ne ukrepa in ne zagotovi varnega okolja preostalim, pač pa se izgovarja na 'načelno stališče o ničelni toleranci do nasilja' in žrtvam prepoveduje, da bi se pred napadi branile. Odziv šole je zgolj pošiljanje tako nasilneža kot njegovih žrtev na obravnavo k šolski svetovalni delavki.«

Nasilna dejanja se nadaljujejo, razmere v razredu pa se le poslabšujejo, pravi starš. Fotografija je simbolična. FOTO: Lsophoto, Getty Images Getty Images/istockphoto

»Šola problematičnemu učencu ne želi izreči naslednjega vzgojnega ukrepa, zaradi česar se njegova nasilna dejanja nadaljujejo, razmere v razredu pa se le poslabšujejo,« je zaključil.

Ukrepi so jasno opredeljeni

Pravnica dr. Nina Ana Jäger je v časopisu Pravna praksa zapisala, da je medvrstniško nasilje v vzgojno-izobraževalnem zavodu (VIZ) obravnavano v Protokolu ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Navedla je, da mora strokovni delavec VIZ poskrbel za varnost in zdravje otrok ter izvesti vse potrebne ukrepe za njihovo zaščito.

Naslednji korak mora storiti šolska svetovalna služba in v treh dneh sklicati ekipo, ki izdela načrt za pomoč žrtvam in načrtuje vzgojne ukrepe za povzročitelja. Za razrešitev situacije mora sodelovati s starši in oddelkom.

Po potrebi se vključijo še ravnatelj, center za socialno delo, policija in drugi organi.

»Starši se lahko obrnejo na vodstvo šole, ki ga je treba opozoriti na lastno odgovornost za uresničevanje zakonsko določenih pravic otrok,« je zapisala dr. Nina Ana Jäger.

»Starši lahko obvestijo še svet staršev ali svet zavoda, ki sta pristojna tudi za obravnavo vzgojno-izobraževalne problematike in tudi Inšpektorat za šolstvo RS, ki s svojo nadzorstveno dejavnostjo zagotovi spoštovanje zakonitosti in s tem zaščito učencev,« še navaja Pravna praksa.