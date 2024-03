Naslednici Švarc Pipanove zelena luč parlamentarnega odbora

Odbor DZ za pravosodje je današnjo predstavitev kandidatke za ministrico za pravosodje Andreje Katič z osmimi glasovi za in štirimi proti potrdil kot ustrezno.

DZ bo o njenem imenovanju odločal v torek prihodnji teden

Vprašanja kandidatki so se med drugim pričakovano nanašala na uresničitev ustavne odločbe glede sodniških plač, pri čemer je Katič napovedala, da bodo to uredili v posebnem zakonu. S predsednikom vlade Robertom Golobom sta o tem že govorila, zakon pa mora biti po njenih besedah pripravljen čim prej oziroma najkasneje v prvi polovici leta.

Pojasnila je, da gre sicer za projekt predsednika vlade, pri čemer urejanje plač sodi v pristojnost ministrstva za javno upravo. Svojo vlogo pa vidi v tem, da aktivno sodeluje pri pripravi zakonodaje in usklajevanju z vsemi deležniki.

Katič bo, če bo dobila podporo DZ, na mestu ministrice za pravosodje nadomestila Dominiko Švarc Pipan, ki je morala odstopiti po spornem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. V izjavi še pred zaslišanjem je dejala, da je z nepravilnostmi seznanjena zgolj iz medijev, zato pričakuje, da bo ob primopredaji dobila več informacij.

Strinja se, da je treba zadevi priti do dna, smotrnost nakupa pa bo sama lahko komentirala, ko bodo znani zaključki preiskave. Glede uporabe stavbe na Litijski pa je spomnila, da je sodstvo povedalo, da stavba na Litijski zanje ni primerna.

Šoltes in Gojkovič ne bosta del njene najožje ekipe

Poudarila je tudi, da dosedanji državni sekretar Igor Šoltes in nekdanji generalni sekretar Uroš Gojkovič, katerih imeni sta se pojavili v omenjeni aferi, ne bosta del njene najožje ekipe. Kdo to bo, pa za zdaj še ni razkrila.

Katič je danes odgovarjala tudi na vprašanja o problematiki izločanja dokazov, zastaranja postopkov in s tem povezane prenove zakonodaje, o reševanju prostorske stiske v zaporih in kadrovske problematike, pa tudi o boju proti korupciji. Prav to so bili sicer izzivi, ki jih je kot zahtevne prepoznala tudi sama in že napovedala nekatere zakonske spremembe in prenos več direktiv v slovenski pravni red.