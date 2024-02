Andreji, ki se zaveda, da prihaja na ministrstvo z močno okrnjenim ugledom, Dominika zaželela to

Ministrska kandidatka za vodenje pravosodnega resorja Andreja Katič, ki bo načrte za svoje delo v petek predstavila pred odborom DZ za pravosodje, poudarja, da se zaveda, da bo ob zeleni luči DZ prevzela resor z močno okrnjenim ugledom. V luči afere sodna stavba zatrjuje, da ne bo ničesar pometala pod preprogo in bo delovala transparentno.

»Ne pristajam na to, da je bilo vse narobe. Ne bom pa ničesar pometala pod preprogo, pogledali boste lahko vse dokumente, predvsem pa želim transparentno opravljati svoje delo tudi naprej. Marsikaj je dobro zastavljeno in verjamem, da bom nadaljevala, kar je moja predhodnica tudi začela,« je pred petkovim zaslišanjem in po današnjem sestanku v kabinetu predsednika vlade dejala Katič.

Andreja Katič. FOTO: Leon Vidic/delo

Zatrjuje, da želi v luči afere ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski, ki je odnesla njeno predhodnico Dominiko Švarc Pipan, in ob sumih domnevnih nepravilnostih pri drugih poslih ministrstva na ministrstvu delati transparentno. Z dosedanjimi posli in morebitnimi ugotovljenimi nepravilnostmi se bo po imenovanju v DZ seznanila ob primopredaji poslov na ministrstvu za pravosodje, verjame, da ji bo Švarc Pipan predala tudi dodatna poročila, ki jih je pripravila v minulih tednih.

Novi sumi domnevnih nepravilnosti

Njeno slovo z resorja pa zaznamujejo tudi sumi domnevnih nepravilnosti pri drugih poslih ministrstva.

Današnje Delo med drugim poroča o najemni pogodbi za potrebe celjskega tožilstva, ki jo je ministrica podpisala junija lani. V pogodbi so se dogovorili, da bodo stavbo za potrebe celjskega tožilstva najeli za deset let, z možnostjo petletnega podaljšanja. Prav tako je po poročanju Dela s podpisom pogodbe izrecno dogovorjeno, da najemnik ne more enostransko odpovedati pogodbe pred iztekom desetih let. Ta pogodba je nadomestila staro pogodbo, ki ni imela člena o zagotovitvi desetletnega najema, z njo pa so za tožilstvo najeli še dodatne prostore v objektu in zvišali najemnino za kvadratni meter. Takšna najemna pogodba avtomatično zviša vrednost objekta, navaja časnik in dodaja, da je objekt z letošnjim letom dobil tudi novega lastnika.

Dominika Švarc Pipan. FOTO: Voranc Vogel

Švarc Pipan je ob odhodu z današnje seje vlade pojasnila, da je bila prva pogodba za najem omenjenih prostorov sklenjena leta 2004, od takrat pa se je sklepala za triletna obdobja. Lani je ministrstvo sklenilo desetletno pogodbo, ki se lahko s pisnim predlogom katere od strank še podaljša, in sicer šest mesecev pred iztekom. Ministrica je zatrdila, da ob prvem pregledu pogodbe in aneksa zaradi spremembe lastnika ni zaznala nepravilnosti. Po njenih besedah gre za klasično najemno pogodbo.

Z Gibanjem Svoboda se ni dogovarjala O svoji nadaljnji poti Švarc Pipan še ni sprejela končne odločitve, politiki v tem trenutku ne pravi ne, ampak »nikoli ne reci nikoli«. Ob tem je zatrdila, da se o sodelovanju z Gibanjem Svoboda ni pogovarjala, o svoji prihodnosti tudi ni govorila s predsednikom vlade Robertom Golobom.

»Za zdaj ne vidim indicev kakšnih nepravilnosti, če bomo na to opozorjeni, ali jih bomo zaznali, bomo to raziskali,« je napovedala. Pogodba pa je bila po pojasnilih Švarc Pipan lani sklenjena na novo, ker je šlo za najem tudi dodatnih prostorov v izmeri približno 240 kvadratnih metrov in parkirno mesto.