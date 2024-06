»Naraščajoča sovražnost nas ne bo ustavila«

Mesec ponosa je izvorno nastal v spomin na demonstracije za pravice skupnosti LGBTQ+, ki so izbruhnile v lokalu Stonewall v soseski Greenwich Village na Manhattnu v New Yorku leta 1969. To je bila pomembna prelomnica v boju za pravice skupnosti LGBTQ+, danes pa se junija širom po svetu organizirajo številni dogodki, parade in aktivnosti, ki razglašajo enakopravnost, raznolikost in sprejemanje ter spodbujajo zavest o pomenu pravic skupnosti LGBTQ+.

Tudi podjetje IKEA izraža močno zavezanost vključevanju, sprejemanju, izobraževanju in pravični obravnavi vseh.

