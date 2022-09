Napovedi se uresničujejo: reke prestopile bregove

Vremenoslovci so za danes napovedali oblačno vreme s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja bodo tudi posamezne nevihte. Reke v večjem delu države že naraščajo. Najbolj bodo narasle reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, ponekod bo lahko prišlo do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda.

V popoldanskih urah je zaradi obilnih padavin na področju občine Vipava prihajalo do poplavljanja nekaj stanovanjskih objektov na področju Lož, Vrhpolja in Zemona. Voda je poplavljala kletne in pritlične prostore. Zaradi obilnih padavin sta poplavljena lokalna cesta v Dupljah in podvoz pod hitro cesto v Vipavi. Na terenu so gasilci PGD Vipava, PGD Vrhpolje in člani OŠCZ Vipava.

Poplavljalo je tudi v Ajdovščini, kjer je zalitih nekaj kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih objektov v krajih Budanje in Ajdovščina. Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina in PGD Ajdovščina, ki so ogrožene objekte preventivno zavarovali z vrečami peska, iz poplavljenih pa izčrpali vodo.

Popoldne bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v jugovzhodni in zahodni Sloveniji pa bo po večini suho. Temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 20 °C. Ponoči bo občasno še deževalo, proti jutru bo dež večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 °C.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, mogoča bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 °C.