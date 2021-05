Nandu Nande navdušil staro in mlado (VIDEO)

Tartinijev trg v Piranu je obiskal južnoafriški ptič nandu Nande s stalnim prebivališčem na kmetiji Cetin v Škofljici. Turisti in domačini so petletnega gosta sprejeli z navdušenjem. Petintrideset kilogramov težak nandu, ptič, za katere velja, da se jih, ker so zelo plašni, ne da udomačiti na način, kot je to uspelo njegovemu skrbniku, je osvojil srca vseh. Do večera so se okoli njega gnetli mladi in stari, vsi so se želeli z njim fotografirati in ga objeti, prav tako so z zanimanjem prisluhnili skrbniku, ki jim je prepovedoval o ptiču, ki se med ljudmi, posebno otroki, počuti najbolj varnega. »Nande bo Obalo znova obiskal poleti. Plaval bo v Simonovem zalivu,« nam je povedal Janez Cetin. Pred tem pa ga čaka še plavalni tečaj v Podpeškem jezeru. V vodo ga bodo zvabili z malinami, plavanje pa naj bi usvojil v kakšnih sedmih dneh, je povedal naš sogovornik.