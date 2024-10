Odklon. Tako v največji slovenski bolnišnici, v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, pravijo rezultatu domnevno nestrokovnega ravnanja zdravstvenega osebja na kirurški kliniki – Kliničnem oddelku za plastično kirurgijo in opekline, ki mu je bila priča 61-letna ženska iz okolice Ljubljane. Kaj takšnega se, še posebno med manjšim ambulantnim posegom, ki so ga zdravnice predstavile kot povsem rutinskega in neproblematičnega, zares ne bi smelo zgoditi. 1. 2. 2023 Med operacijo zamenjava anestetika z razkužilom. 7. 2. 2023 Po umirjanju vnetnih parametrov ji rano zaprejo. 10. 2. 2...