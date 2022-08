Največji požar v zgodovini Slovenije pogašen, preklican državni načrt ob velikem požaru

Vse od 15. julija, ko je izbruhnil prvi požar pod daljnovodom Opatje selo - Miren so bile oči slovenske javnosti, pa tudi sosednjih držav, usmerjene proti Krasu.

Sploh, ko se je v nedeljo, 17. julija začela kar prava ognjena stihija. Ko so bile, v najbolj kritičnih trenutkih, ogrožene tudi vasi na Krasu in ob njegovem vznožju.

Danes, točno ob 13. uri, pa je vodja intervencije Simon Vendramin iz gasilske enote Nova Gorica le oznanil že težko pričakovano odločitev »Največji požar v zgodovini Slovenije je pogašen, ob 19. uri bo preklican tudi državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Bo pa potrebna še naprej, do obilnejšega dežja, velika, velika previdnost in pozornost, da bi se kaj takega ne ponovilo,« je dodal.

V 17 dneh, ko so na goriškem in komenskem Krasu gasili več požarov, je pri gašenju pomagalo okrog 13.000 poklicnih in predvsem prostovoljnih gasilcev. Pogorelo je okrog 3600 hektarov predvsem borovega gozda, podrasti in travnikov, nekaj je tudi kmetijskih površin, ki niso blizu naselij, med njimi so predvsem oljčniki in vinogradi. Zgorela je tudi Markova koča in nekaj manjših gospodarskih pomožnih objektov; gasilci pa so pred ognjenimi zublji uspešno zavarovali vse stanovanjske objekte.

Na požarišču sta odslej potrebni le še gasilska in požarna straža.