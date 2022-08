Največ navdušenja med romskimi otroci je bilo za nogomet

V občini Črenšovci sta dve romski naselji, in sicer pri vaseh Trnje in Črenšovci. Veliko Romov je zaposlenih prek javnih del ali pa se preživljajo s priložnostnimi deli, recimo z zbiranjem starega železa ali glasbo. Mladi obiskujejo vrtec in osnovno šolo v Črenšovcih, kjer sobivajo z vrstniki.

Poudarek ni bil le na izobraževanju, ampak tudi na igri.

Prav v naselju Kamenci so v zadnjem obdobju ob pomoči občine in države ter Evrope veliko pridobili z ureditvijo komunalne infrastrukture. Mladi se vključujejo v vse sfere življenja v domači občini. Ustanove, ki so odgovorne za delo z Romi, redno obiskujejo naselje Kamence. Ponujajo laično pomoč družinam, pri šolskem delu, vzgoji in drugih dejavnostih.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti Murska Sobota in Center za socialno delo Pomurje, enota Lendava, sta tako v romskem naselju Kamenci pripravila poletni tabor za tamkajšnje otroke. Rdeča nit enotedenskega druženja je bila, kako pravilno mlade Rome vključiti kot ranljive skupine otrok v življenje, predvsem jih naučiti, kako lahko kakovostno preživijo prosti čas in so potem lahko drugim za dober zgled.

Vrsta dejavnosti

Organizatorji so pripravili obsežen program dejavnosti, ki so jih skupaj izpeljali v dobro otrok. Potekale so različne delavnice; od slikarstva, risanja, ročnih spretnosti, glasbe do športa, predvsem je mlade zanimal nogomet. Pripravili so različne vodene dejavnosti in spoznavali različne tematike iz življenja, kot so medsebojni odnosi, komunikacija, socializacija.

Center za socialno delo Lendava je vsak dan predstavil različna področja, kar bo močno pripomoglo k življenjskemu slogu otrok. Seznanili so se z odvisnostmi od nekemičnih substanc, učili so se o nasilju, odvisnosti od telefona in podobnem. Za en dan so vsi skupaj zapustili romsko naselje in se peš odpravili v Športnorekreacijski center v Odrance, kjer so se razigrali ter spoznali novo okolje.

Zaigrali so nogomet in se zabavali na igralih, sledil je strokovni del, na katerem so govorili o socializaciji in o pravih odnosih med ljudmi z žgočo temo neprimerni dotiki. Šlo je za občutljivo tematiko, ki je žal živa, zato so poskušali otrokom to predstaviti na prijazen način ob zgodbi, pogovoru, izdelavi plakata in podobnem.

Za vse mlade je bil tabor lepo in nepozabno doživetje, spoznali so nekaj novega na vzgojnem področju. Organizatorji so jih ves čas vodili med prepiri, jih usmerjali, da se bodo drug do drugega primerno vedli in da bodo imeli primerno komunikacijo, pristen človeški pogovor. Tabor so sklenili z druženjem in nogometno tekmo v Kamencih med starši in otroki. Vsi skupaj so si v informacijskem centru ogledali razstavo ročnih izdelkov, ki so jih ustvarili na poletnem taboru.