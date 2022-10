Najstarejši član star skoraj kot društvo

V dvorani PGD Ložnica pri Žalcu je potekala še ena prireditev, posvečena 100-letnici delovanja njihovega gasilskega društva. Tokrat so se gasilci z gosti zbrali na jubilejni seji, na kateri so podelili zahvale podpornikom in zahvale za uspešno sodelovanje.

Ob 100-letnici delovanja so prejeli odlikovanje za posebne zasluge.

Slovesnost se je začela s slovensko himno, ki jo je zapel Moški pevski zbor Gotovlje, pevci so bogatili dogodek tudi v nadaljevanju večera. Prišli so številni gostje, med njimi poslanec Aleksander Reberšek, predstavnik GZ Slovenije in poveljnik Savinjsko-Šaleške regije Boris Lambizer, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje – izpostave Celje Dejan Žele, namestnik predsednika GZ Žalec Milan Pustoslemšek, prejemnik gasilskega odlikovanja Matevža Haceta Franc Naraks, podžupan občine Žalec Roman Virant, poveljnik CZ Občine Žalec Robert Vasle, poveljnik gasilskega poveljstva Občine Žalec Uroš Žibret, namestnik poveljnika Gasilskega poveljstva Žalec Klemen Herle, poveljnik sektorja 1 Gašper Pižorn in podpredsednica MS Žalec Ivana Zapušek Skubic. Poseben pozdrav je bil namenjen najstarejšemu, 96-letnemu članu PGD Martinu Šonu.

Aktivni na vseh ravneh

Predsednik PGD Ložnica Matej Antloga je na kratko predstavil njihovo zgodovino, ki sega v leto 1922. Podžupan Virant je društvu čestital za visok jubilej tudi v imenu župana Janka Kosa, predstavnik GZ Slovenije Lambizer pa je podelil odlikovanje za posebne zasluge zaradi aktivnega dela na vseh ravneh in področjih dela.

Slovesnost se je sklenila s prijetnim druženjem ob kozarčku, s katerim so nazdravili visokemu jubileju in prihodnosti.

Predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje Žele je društvu podelil srebrni znak civilne zaščite. Predsednik in poveljnik sta podelila 34 zahval organizacijam, podjetjem in posameznikom za pomoč in podporo ter gasilskim društvom za sodelovanje.

