Najstarejši slovenski proizvajalec barv v roke Avstralcem

Najstarejšega slovenskega proizvajalca barv Jub naj bi po poročanju medijev za nekaj več kot 191 milijonov evrov kupila avstralska družba Dulux. Pogodbo naj bi po poročanju Financ podpisali zvečer, novi lastnik pa naj bi se zavezal, da bo sedež in proizvodnjo ohranil v Sloveniji.

Avstralska družba Dulux naj bi po poročanju Radia Slovenija in Financ za delnico Juba neuradno ponudila 5500 evrov. Za nakup se je potegoval tudi nizozemski AkzoNobel, ki naj bi ponudil še 300 evrov več, a so ga lastniki po poročanju omenjenih medijev zavrnili, ker se ni zavezal, da bo družba sedež in proizvodnjo ohranila v Sloveniji.

V finalnem izboru se je za družbo potegoval še izraelski Tambour, so ob tem poročale Finance. Prodaja Juba, ki je lani beležil rekordne rezultate, je tako eden največjih prevzemnih poslov v zadnjih letih.