Črni ponedeljek: umrlo devet ljudi, potrjenih čez 1000 okužb

V 4785 PCR-testih v ponedeljek so potrdili 1037 okužb z novim koronavirusom (21,7 odstotka). Opravili so tudi 37.051 hitrih antigenskih testov.Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 839, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa 619. Po podatkih NIJZ je v državi trenutno 13.124 aktivnih okužb.V bolnišnicah zdravijo 419 covidnih bolnikov, sedem manj kot dan prej, intenzivno nego potrebuje 105 bolnikov, dva manj kot dan prej. Umrlo je devet bolnikov s covidom-19, so objavili na sledilniku za covid-19.