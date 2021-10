Najmlajši spoznavali zelišča

Članice krožka so otroke popeljale po zeliščnem vrtu. FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav

V okviru tedna vseživljenjskega učenja je dal študijski krožek Zelišča, narava in zdravje, ki je eden od krožkov Univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec, zanimiv prispevek. Pripravili so zanimivo druženje z najmlajšimi in v zeliščni vrt pri Obrambnem stolpu, kjer raste tudi potomka najstarejše vinske trte na svetu, povabili okrog 200 otrok iz žalskih vrtcev. Ti so pod vodstvoma članic krožka v osmih skupinah spoznavali zelišča in njihovo namembnost.»Povedali smo jim tudi, kako se kuhajo čaji in za kaj jih uporabljamo. Marsikdo od otrok pozna le čaje, ki so v vrečkah, ali pa še teh ne, zato je bilo za njih spoznavanje rožic in zelišč, ki se uporabljajo za razne napitke, še toliko bolj zanimivo,« nam je povedala predstavnica krožkaOb koncu je lahko vsaka skupina poskusila pecivo z janežem, pehtranom, meto … in se odžejala z različnimi sokovi (bezgovim, ribezovim, aronijinim), ki jih članice krožka pripravljajo doma in jih mešamo z vodo.