Najhuje šele prihaja! Sunki vetra do 100 km/h

Po večini države trenutno dežuje, najmočneje na Obali. Na Agenciji RS za okolje (Arso) ob tem za popoldne napovedujejo še okrepljen veter.

V notranjosti države bo krajši čas pihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo po nižinah dosegal hitrost okoli 70 kilometrov na uro. Na Primorskem bo burja v sunkih dosegla hitrosti do 100 kilometrov na uro.

Severovzhod države je že dosegla hladna fronta, zapihal je veter severnih smeri. Poleg oranžnega opozorila za močnejše nalive, ki velja za celotno državo, je tako Arso za popoldanske ure izdal še oranžno opozorilo za veter.

Po podatkih Arsa je v zahodni in južni Sloveniji, kjer so ponoči in dopoldne nastajale nevihte z nalivi, padlo od 20 do 60 milimetrov padavin, na Obali, kjer trenutno močno dežuje, pa do 110 milimetrov.

V slovenski Istri poplavlja

Močno deževje z nalivi je v slovenski Istri povzročilo precej težav. Gasilske in druge intervencijske službe na terenu pomagajo odpravljati posledice poplav in plazov. Kot so dopoldne sporočili z Regijskega centra za obveščanje Koper, je največ intervencij v koprski občini.

Prebivalce prosijo, da se ne izpostavljajo nevarnostim, da poskrbijo za svojo varnost in po potrebi zaščitijo premoženje. Na številko 112 naj se obrnejo le, če je ogroženo življenje, saj je številka zelo obremenjena.

Zaradi poplavljenega vozišča je na hitri cesti Izola–Škofije na več odsekih močno oviran promet. Zaradi vode na cestišču je oviran promet tudi na cestah Pivka–Ilirska Bistrica (pri Ribnici), Koper–Dragonja in Bertoki–Sveti Anton. Na cesti Bertoki–Koper promet poteka večinoma izmenično enosmerno, medtem ko na cesti Obrov–Kozina v Kozini velja popolna zapora.

Na dolenjski avtocesti je zaradi poplavljenega vozišča zaprt izvoz na počivališče Podsmreka proti Ljubljani.